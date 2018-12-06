2018-12-06T08:57:12+03:00
Общество

В Кирове несколько дней ищут двух несовершеннолетних девочек

Подростки пропали с разницей в сутки
Елизавета Захарова
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Девочки ушли из своих домов и уже несколько дней не выходят на связьДевочки ушли из своих домов и уже несколько дней не выходят на связьФото: Елизавета Захарова
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Кировский отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» начал поиски двух девочек-подростков.

Пятнадцатилетняя Евгения Рассомахина уходит из дома уже не в первый раз, но ее быстро находили. В этот раз девушка не выходит на связь четвертый день. Из дома она ушла в воскресенье, 2 декабря.

Женя худощавого телосложения, ростом около 150 сантиметров. У нее темные волосы ниже плеч и зеленые глаза. Когда она уходила, то была одета в черную ниже колен куртку, темно-синий шарф и белые кроссовки. С собой - темно-зеленый рюкзак.

Спустя сутки из своего дома сбежала тринадцатилетняя Виктория Павлюк. Девочка ростом 165-170 сантиметров, среднего телосложения со светло-русыми волосами. Она была одета в темно-синюю парку, черные спортивные штаны, кроссовки и клетчатый красно-черный шарф. С собой - черный рюкзак.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавших подростках, то просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02, 112.

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