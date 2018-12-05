2018-12-06T11:47:14+03:00
Недвижимость

25 декабря детский сад в Озерках сдадут в эксплуатацию

На его возведение ушло 163 миллиона рублей
Александр ЧАРУШИН
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Детсад рассчитан на 260 мест. Фото: www.kirovreg.ruДетсад рассчитан на 260 мест. Фото: www.kirovreg.ru
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Сегодня в Кирове проверили ход строительства нового садика в микрорайоне Озерки. На объекте побывали зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, министр образования Ольга Рысева, министр строительства Руслан Бондарчук и глава администрации Кирова Илья Шульгин.

Напомним, детский сад в Озерках построен по типовому проекту, с бассейном и ясельными группами. На работы по его возведению ушло 163 миллиона рублей.

- Озерки - активно развивающийся микрорайон, - приводит слова Ильи Шульгина пресс-служба правительства Кировской области. - Возможно, его жителям понадобится еще один детский сад, место под него уже предусмотрено. Также участки под строительство садиков формируются в Чистых прудах и Урванцеве.

Отметим, что детский сад в Озерках должны ввести в эксплуатацию уже к 25 декабря. Он рассчитан на 260 мест.

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