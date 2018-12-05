Мэрия: зимний ямочный ремонт в Кирове уже выполнен на 30 участках
Сегодня, 5 декабря, в Кирове проверили ход зимнего ямочного ремонта дорог. «Гордормостстрой» приступил к работам в конце ноября, однако на данный момент ремонт уже завершен на 30 участках. Так, подрядчик отремонтировал дорожные объекты на улицах Волкова, Ломоносова, Комсомольской, Упита, Ульяновской и Малой Московской, на проезде Циолковского и Студенческом проезде, а также на перекрестке улиц Солнечной и Производственной.
- «Гордормостстрой» приступает к работам на самом «проблемном» участке, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Речь идет об улице Крутикова. Ремонт временно приостановился из-за снегопада, однако вскоре будет продолжен.
Напомним, работы с литым асфальтобетоном можно проводить до -10 градусов, при этом ремонтируемый участок должен быть сухим, без наличия снега.
Гарантия на все отремонтированные дороги составит 6 месяцев. Если экспертиза покажет какие-либо нарушения в качестве работ, подрядчик будет устранять все ошибки за собственные деньги.