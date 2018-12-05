2018-12-05T16:39:09+03:00
Общество

Мэрия: зимний ямочный ремонт в Кирове уже выполнен на 30 участках

Работы прошли на улицах Упита, Ломоносова и Комсомольской
Александр ЧАРУШИН
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Работы с литым асфальтобетоном можно проводить до -10 градусов при сухой погоде. Фото: admkirov.ruРаботы с литым асфальтобетоном можно проводить до -10 градусов при сухой погоде. Фото: admkirov.ru
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Сегодня, 5 декабря, в Кирове проверили ход зимнего ямочного ремонта дорог. «Гордормостстрой» приступил к работам в конце ноября, однако на данный момент ремонт уже завершен на 30 участках. Так, подрядчик отремонтировал дорожные объекты на улицах Волкова, Ломоносова, Комсомольской, Упита, Ульяновской и Малой Московской, на проезде Циолковского и Студенческом проезде, а также на перекрестке улиц Солнечной и Производственной.

- «Гордормостстрой» приступает к работам на самом «проблемном» участке, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Речь идет об улице Крутикова. Ремонт временно приостановился из-за снегопада, однако вскоре будет продолжен.

Напомним, работы с литым асфальтобетоном можно проводить до -10 градусов, при этом ремонтируемый участок должен быть сухим, без наличия снега.

Гарантия на все отремонтированные дороги составит 6 месяцев. Если экспертиза покажет какие-либо нарушения в качестве работ, подрядчик будет устранять все ошибки за собственные деньги.

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