За неделю почти 3 800 детей в Кировской области заболели ОРВИ

5 Дек. 16:06 2018-12-05T16:37:54+03:00

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За неделю с 26 ноября по 2 декабря в Кировской области 5 730 человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Этот показатель оказался на уровне двухнедельной давности и не вышел за критическую отметку. Однако 66,2% случаев заболевания ОРВИ выявлены именно среди юных кировчан: в регионе за неделю простудились 3 792 ребенка.

- Показатель заболеваемости по региону составил 44,36% на 10 000 жителей, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - Эта цифра ниже недельного порога эпидемии на 27%. Поводов для беспокойства нет, активно распространяющихся вирусов гриппа специалисты не выявили.

Отметим, что в регионе продолжается и вакцинация населения от гриппа. Только за прошлую неделю прививки получили 25 000 детей, а также 1 880 пенсионеров и жителей, страдающих хроническими заболеваниями.