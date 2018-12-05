2018-12-05T16:36:48+03:00
Недвижимость

Министр энергетики и ЖКХ региона Игорь Редькин: «В коттеджах бабушки не живут!»

Ориентировочная плата за мусор для кировчан составит 5 рублей с «квадрата»
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба города КироваФото: пресс-служба города Кирова
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Сегодня в Общественной палате региона обсудили будущий мусорный тариф. Министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин назвал ориентировочную стоимость платы за вывоз отходов: 5 рублей с квадратного метра. По расчетам ведомства, плата за стандартную «двушку» составит 250 рублей.

Напомним, что платежи за вывоз ТКО для Кирова и области будут считаться по-разному. Региональный центр и городские округа будут платить за «квадраты», а районы - за количество проживающих людей. Игорь Юрьевич пояснил, почему подходы при расчетах различаются.

- Основной жилой фонд в Кирове составляют многоквартирные жилые дома, - подчеркнул министр. - При расчете платы за квадратные метры платеж одной семьи в месяц будет значительно ниже, чем если бы плата взималась с количества проживающих людей.

Однако общественники обратили внимание на то, что в Кирове есть и частные дома. В основном в них живут пожилые люди со скромными доходами.

- Сейчас создается ощущение, что тариф считается в пользу граждан, - сообщил участник региональной рабочей группы по тарифам Константин Ситчихин. - Но мы исходим из частных домовладений, которых немало. Площадь одного такого помещения может составлять 100-150 квадратных метров. В итоге плата за мусор может достигать невероятных сумм. Как поступать в таких случаях?

Министр энергетики и ЖКХ в свою очередь отметил, что критерии расчета уже утверждены.

- Любой частный дом в черте города, где проживают бабушки, - это, как правило, 30-50 квадратных метров, - рассказал Игорь Редькин. - Все, что выше, это уже не частный дом, это коттедж, а в коттеджах бабушки не проживают! Если проживают, то у них есть богатые родственники, которые им этот коттедж построили.

Тем не менее Общественная палата и региональная группа по тарифам предложили оставить тариф в Кирове и городских округах не с квадратного метра, а с проживающего человека.

- Со следующего года, то есть с 2020, когда вы установите отдельный тариф для частных домов, тогда тариф сделать с квадратного метра, - сообщил Константин Ситчихин. - Не вижу больших последствий для Кирова и городской агломерации, если плата будет взиматься с человека.

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