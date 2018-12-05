2018-12-05T15:44:53+03:00
Общество

В Афанасьевском районе закроют школу, созданную 110 лет назад

Заведение закроется до нового учебного года
Александр ЧАРУШИН
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Фото: afanasyevo.ucoz.ruФото: afanasyevo.ucoz.ru
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В 2019 году будет закрыта начальная школа деревни Ефремята Афанасьевского района. Это единственное образовательное заведение, расположенное в Ефремятах. С нового учебного года всех учеников младших классов из этой деревни отправят в школу села Гордино, что находится в 10 километрах от Ефремят.

- В начальной школе учатся всего четверо ребят, - сообщает портал «Планета Афанасьево». - Учитель школы в Ефремятах Валентина Першина, занимающая и пост директора заведения, в это же время уйдет на пенсию. К слову, старшеклассники из школы в Ефремятах уже учатся в Гордино.

Отметим, что начальная школа деревни Ефремята имеет более чем столетнюю историю: она была открыта еще 1 сентября 1907 года.

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