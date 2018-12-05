2018-12-05T15:05:22+03:00
Спорт

Кировчане победили на домашнем этапе Кубка России по ледолазанию

Лидеры мужской сборной региона, братья Томиловы, стали судьями соревнований
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба правительства Кировской областиФото: пресс-служба правительства Кировской области
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Кировский спорткомплекс «Трамплин» принял первый этап Кубка России по ледолазанию 2018-2019. На соревнования съехались 170 спортсменов из 13 регионов страны. Участники турнира боролись за призы в двух дисциплинах: «трудности» и «скорости».

- Кировчанка Мария Толоконина взяла первое место в «трудности», - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - Еще две наши спортсменки, Марьям Филиппова и Валерия Богдан, заняли в этой дисциплине второе и третье места соответственно. В дисциплине «скорость» также первенствовали кировчанки - Валерия Богдан, Екатерина Феоктистова и Мария Толоконина.

Кировские спортсмены были успешны и в соревнованиях среди мужчин. В дисциплине «скорость» кировчанин Никита Глазырин стал победителем, Владислав Юферев занял второе, а Антон Сухарев - третье место. Еще один кировский ледолаз Алексей Деньгин взял «серебро» в дисциплине «трудность».

Отметим, что лидеры мужской сборной Кировской области Максим и Алексей Томиловы выступили в роли судей в этих соревнованиях.

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