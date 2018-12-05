Кировчанка потеряла 30 тысяч рублей, покупая цветы через интернет

5 Дек. 14:46 2018-12-05T16:31:01+03:00

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36-летняя кировчанка стала жертвой дистанционной мошенницы. Женщина хотела поздравить подругу с днем рождения и подарить ей цветы. Букет кировчанка решила заказать в соцсетях - она перевела «продавцу» необходимую сумму - 1 680 рублей. Однако мошенница заверяла, что деньги не пришли на ее счет.

- В итоге незнакомка узнала у кировчанки все ее личные данные и пообещала самостоятельно списать деньги с банковской карты, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Деньги действительно были списаны: со счета потерпевшей исчезли еще 28 тысяч рублей. Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением крупного ущерба», преступнице грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, еще одной жертвой дистанционных мошенников на днях стала жительница Нововятска. Она потеряла 7 тысяч рублей, покупая через соцсети шапку и куртку.