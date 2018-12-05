В центре Кирова «четырнадцатая» столкнулась с тремя иномарками

5 Дек. 14:17 2018-12-05T14:17:36+03:00

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Сегодня, 5 декабря, в центре Кирова столкнулись четыре автомобиля. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, авария случилась в 10.15 часов у дома по адресу ул. Герцена, 83, в районе «Джем Молла». Фотографии с места аварии опубликованы сообществом «Местоположение ДПС - Киров».

По предварительной информации, участниками ДТП стали «четырнадцатая», «Фольксваген», «Шевроле» и «Пежо». Как именно произошла авария и кто ее спровоцировал, пока не установлено. В Госавтоинспекции подчеркнули, что все водители были трезвыми и отделались легкими ушибами.

Напомним, двумя днями ранее на трассе в Афанасьевском районе «Нива» вылетела на встречную полосу движения и врезалась в КамАЗ. 31-летний водитель «Нивы» получил серьезные травмы, его доставили в больницу.