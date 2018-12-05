2018-12-05T14:33:23+03:00
Происшествия

У кировчанки сняли с карты 28 тысяч рублей за букет для подруги

Женщина хотела сделать подарок на день рождения
Евгений ДЕМИХОВ
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Мошенница выманила у женщины данные банковской картыМошенница выманила у женщины данные банковской картыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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36-летняя жительница Кирова потеряла почти 30 тысяч рублей, когда хотела купить букет на день рождения для своей подруги. Она нашла группу в социальных сетях, выбрала фотографию букета, который ей понравился, и оставила комментарий о том, что она хотела бы приобрести эти цветы.

- Через некоторое время потерпевшей написала незнакомая девушка, которая выдала себя за курьера, - объяснили в УМВД по Кировской области. - Кировчанка перевела 1680 рублей за букет. Это была заранее оговоренная цена стоимости букета. После чего незнакомка написала, что не получала никаких денег и попросила данные банковской карты. По ее словам, она сама бы списала со счета нужную сумму.

Потерпевшая не увидела подвоха в словах незнакомой девушки и отправила ей данные банковской карты. В результате у женщины исчезли все деньги - почти 28 тысяч рублей.

Сейчас полиция ищет подозреваемых в мошенничестве. По факту совершения преступления завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Виновным в этом деянии грозит до пяти лет лишения свободы.

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