2018-12-05T14:31:19+03:00
Происшествия

В Чепецке завхоз интерната «простил» алиментщику 40 часов обязательных работ

Виновному грозит до 4 лет колонии
Александр ЧАРУШИН
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ЧП произошло в интернате для пожилых людей и инвалидов. Фото: vk.com/kchinternatЧП произошло в интернате для пожилых людей и инвалидов. Фото: vk.com/kchinternat
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Следователи проверят работу завхоза Кирово-Чепецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Как рассказали «Комсомолке» в СУ СКР по Кировской области, осенью 2017 года в интернат отправили 25-летнего местного жителя: молодой человек, осужденный за неуплату алиментов, должен был провести там 40 часов обязательных работ.

- 58-летний завхоз дома-интерната самовольно решил освободить чепчанина от этого наказания, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. - Причем речь здесь не идет о взятке или подкупе, мужчина просто разрешил алиментщику не проводить обязательные работы. Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Отметим, что максимальное наказание по статье - 4 года колонии. Расследование дела продолжается. Сотрудники следкома выяснят причины и мотивы этого преступления.

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