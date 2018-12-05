2018-12-05T13:01:22+03:00
Происшествия

Кировчанин пытался сдать в ломбард шесть патронов

Молодого человека задержала полиция
Евгений ДЕМИХОВ
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За попытку продать шесть патронов к нарезному оружию молодого человека могут отправить в тюрьму на четыре годаЗа попытку продать шесть патронов к нарезному оружию молодого человека могут отправить в тюрьму на четыре годаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сотрудники одного из кировских ломбардов позвонили в полицию. По их словам, молодой человек пытался продать шесть патронов.

- В магазин на улице Ленина был незамедлительно направлен наряд полиции, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Злоумышленника быстро нашли и задержали. 18-летнего молодого человека доставили в отделение полиции, а боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу.

Оказалось, что патроны, которые пытался продать злоумышленник, предназначены для нарезного оружия. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт боеприпасов». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Кстати, злоумышленник уже был ранее судим.

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