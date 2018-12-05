2018-12-05T15:25:28+03:00
Экономика

Бюджет Кирова на 2019 год впервые сложился без дефицита

Город получит дополнительные 5,5 миллиарда рублей
Александр ЧАРУШИН
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Сумма доходов и расходов кировской казны составит почти 12,5 миллиардов рублейСумма доходов и расходов кировской казны составит почти 12,5 миллиардов рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В Кировской городской думе вновь обсудили проект бюджета на 2019 год. На втором чтении проекта стало известно, что город получит дополнительные 5,5 миллиарда рублей из федеральной казны, а также из бюджета Кировской области. В итоге сумма доходов и расходов составит почти 12,5 миллиарда рублей - бюджет города впервые планируется бездефицитным.

- До 26 ноября депутаты предлагали свои правки в проект бюджета, - отметила глава города Кирова Елена Ковалева. - Большая часть этих предложений была учтена, и бюджет в итоге был значительно скорректирован.

ЧТО СДЕЛАЮТ В 2019 ГОДУ?

Зарплату педагогов школ, садиков, учреждений дополнительного образования и культуры повысят до средней по области.

Несколько грунтовых дорог отремонтируют и добавят в них асфальтовую крошку.

В школах и садиках Кирова заменят ветхие окна.

Отреставрируют ДК «Россия» и библиотеку имени А. С. Пушкина.

Отремонтируют несколько центров местной активности и построят 4 новых.

Потратят больше денег на безопасность школ.

Издадут серию книг «Почетные граждане города Кирова».

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