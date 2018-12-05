2018-12-05T14:27:50+03:00
Происшествия

В Кирове грабитель «ювелирки», убегая, извинился перед персоналом

На вырученные деньги он выкупил свой телефон из ломбарда
Евгений ДЕМИХОВ
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Злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения. Фото: Управление Росгвардии по Кировской областиЗлоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения. Фото: Управление Росгвардии по Кировской области
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Во вторник, 4 декабря, около пяти вечера, в одном из ювелирных магазинов города мужчина украл золотую цепочку с крестиком за 34 тысячи рублей. Кировчанин долго стоял у прилавка и делал вид, что выбирает украшение. По информации УМВД по Кировской области, когда в магазине не осталось других покупателей, кроме него, мужчина схватил цепочку и побежал. Выбегая из «ювелирки», он извинился перед персоналом.

- В городе был введен план «Капкан», - рассказали в кировской Росгвардии. - Ориентировку на подозреваемого передали всем нарядам. В ходе поисков цепочку нашли в одном из ломбардов города. Когда мужчина сдавал ее, то показал свой паспорт. По этим данным личность подозреваемого была установлена.

Уже спустя десять минут другая группа полицейских нашла мужчину во втором ломбарде, где он пытался на вырученные деньги выкупить свой мобильный телефон.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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