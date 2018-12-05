Кировчане смогут купить билеты на поезда в новогоднюю ночь за полцены

СЕГОДНЯ 11:39 2018-12-05T12:14:49+03:00

Купить билеты на поезда можно уже с 3 декабря. Фото: архив «КП»

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31 декабря 2018 года жители региона смогут проехать на верхних местах плацкартных вагонов за половину стоимости. Купить билеты по акции на поезда дальнего следования можно уже с 3 декабря. Как рассказали в Кировском филиале ГЖД, специальный тариф будет действовать до 31 числа.

Напомним, что с 9 декабря изменят свое расписание пригородные поезда в связи с переходом на зимний график работы. Подробную информацию о движении электричек Лянгасово - Киров, Киров - Яр, Яр - Глазов, Яр - Киров можно узнать в материале «Комсомолки».