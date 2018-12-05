2018-12-05T11:23:04+03:00
Происшествия

Кировчанин за 12 800 рублей получил фонарик вместо телефона

Мужчина заказал технику через интернет
Александр ЧАРУШИН
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Потерпевший был неприятно удивлен содержимым посылки. Фото: 59.ruПотерпевший был неприятно удивлен содержимым посылки. Фото: 59.ru
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Полиция Кирова разыскивает дистанционных мошенников, обманувших 38-летнего кировчанина. Потерпевший рассказал полицейским, что он решил заказать в интернете новый мобильный телефон. Мужчина заказал нужную ему модель и дождался посылки.

- В почтовом отделении кировчанин заплатил за получение посылки 12 800 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Однако, открыв ее, вместо телефона обнаружил фонарик. Полиция уже приступила к розыску мошенников.

Ранее мы рассказывали похожую историю: кировчанин заплатил 6 200 рублей за доставку старинного самовара, однако в посылке ему пришла лишь бутылка воды.

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