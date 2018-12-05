2018-12-05T12:18:54+03:00
Происшествия

В магазине в Пижанке нашли 12 килограммов некачественной свинины

Владельца предприятия оштрафовали
Александр ЧАРУШИН
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Документов, подтверждающих безопасность продукции, в магазине не оказалосьДокументов, подтверждающих безопасность продукции, в магазине не оказалосьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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20 ноября в Пижанском районе Кировской области проверили работу одного из предприятий, торговавших мясом. Специалисты нашли в помещениях магазина нарушения ветеринарных норм. Речь идет о 10,5 килограмма мясных продуктов, завезенных из Марий Эл, а также 1,5 килограмма свиных шпикачек из Нижегородской области - общий вес некачественной продукции составил почти 12 килограммов.

- Вся эта продукция была завезена без необходимых документов, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Поэтому нельзя было проверить, где было произведено мясо, насколько оно безопасно для здоровья и жизни покупателя. Владельца магазина наказали по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение правил хранения и продажи продуктов» и оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Напомним, ранее стало известно о том, что за год кировские предприятия успели продать тонну испорченного мяса. Всего нарушения были найдены в работе 198 производителей.

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