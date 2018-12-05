2018-12-05T10:12:53+03:00
Происшествия

В Кирове разыскивают мужчину, укравшего пакет с одеждой из магазина

Подозреваемому советуют добровольно сдаться с повинной
Александр ЧАРУШИН
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Мужчине на вид 60-65 лет. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиМужчине на вид 60-65 лет. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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На днях в кировскую полицию обратился 46-летний местный житель. Мужчина рассказал, что он оставил пакет с одеждой в камере хранения магазина, расположенного по ул. Розы Люксембург. Однако вскоре вещи пропали. Камеры видеонаблюдения, работающие в магазине, зафиксировали предполагаемого вора.

Подозреваемый в краже одежды из камеры хранения.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Подозреваемому на вид до 65 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Его рост около 160 сантиметров, также у мужчины седые волосы средней длины. Кировчанин был одет в серую кепку, длинную светлую куртку и темные брюки. Предлагаем мужчине добровольно явиться в полицию, явку с повинной учтут при расследовании дела.

40-60-01, 40-60-66, 02 или 102 (с мобильного телефона) - сообщите любые данные о личности подозреваемого.

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