2018-12-05T12:58:00+03:00
Общество

«Черного лесоруба» из Кирово-Чепецка оштрафовали на миллион рублей

Он вырубил 50 «кубов» леса не в том месте
Евгений ДЕМИХОВ
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Житель Полома «отправил под топор» лишние 50 «кубов» лесаЖитель Полома «отправил под топор» лишние 50 «кубов» лесаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель села Полом Кирово-Чепецкого района заключил договор с местным лесозаготовительным предприятием на вырубку деревьев.

- Мужчина допустил переруб древесины общим объемом порядка 50 кубических метров, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Суд признал жителя Полома виновным. Он нанес ущерб лесному фонду региона в размере 270 тысяч рублей.

Мужчину оштрафовали на один миллион рублей. Однако он был не согласен с приговором и подал апелляцию. Судебная коллегия отклонила жалобу и оставила приговор в силе.

Разрешение на рубку леса у 34-летнего уроженца села Полом было, но подрядчику он указал границы шире, чем было разрешено, - рассказали в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - Работы велись на территории Поломского участкового лесничества. Лес мужчина планировал продать.

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