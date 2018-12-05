Кировчанку силой заставили переехать из аварийной квартиры в новую

5 Дек. 09:20 2018-12-05T10:58:52+03:00

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В Кирове судебные приставы принудительно выселили женщину из аварийного дома. Как выяснилось, 40-летняя кировчанка оставалась единственным жильцом аварийного здания в районе железнодорожного вокзала Кирова, а взамен ей предлагали благоустроенную квартиру в хорошем доме. Ранее приставы уже приходили к женщине и требовали освободить помещение от мебели и личных вещей. Кировчанка не сделала этого - в ответ ее оштрафовали на 5 000 рублей и вновь потребовали съехать с квартиры.

- Женщина считала, что ей предлагают слишком маленькую квартиру, - сообщает пресс-служба УФССП по Кировской области. - Хотя в аварийном доме она не могла пользоваться даже сантехникой: у нее имелся лишь пластмассовый умывальник, а воду хозяйка выносила на улицу.

Вскоре состоялся новый рейд: в дом к женщине приехали приставы, участковый, сотрудники МЧС и администрации города Кирова. Совместно они силой выселили кировчанку из аварийного дома и помогли ей переехать в новую квартиру.