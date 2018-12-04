В Кировской области за 2018 год выявили 7 тысяч нарушений трудовых прав

СЕГОДНЯ 18:02 2018-12-04T18:02:03+03:00

В основном, от работников поступают жалобы на неполные выплаты получек и задержки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Городские и районные отделения прокуратуры ежедневно получают жалобы от жителей региона. Сотрудники ведомства проверяют организации, в которых нарушают трудовое законодательство. Так, за 2018 год прокуратура установила 7 тысяч случаев, в которых ущемлялись права работников.

- Для того, чтобы устранить нарушения, было принесено более 180 протестов должностным лицам и внесено порядка шести сотен представлений об устранении нарушений, - изложили в прокуратуре Кировской области. - В результате, к дисциплинарной и административной ответственности привлекли свыше одной тысячи должностных лиц.

По итогам проверок ведомства, 2,5 тысячи заявлений были направлены в суды. Основная масса работников требуют взыскать с работодателей задолженности по зарплатам. По материалам прокурорских проверок в этом году завели 13 уголовных дел.