2018-12-04T16:11:56+03:00
Общество

Уже сутки в Кировской области разыскивают пропавшего подростка

Шестнадцатилетний парень убежал из своей деревни в неизвестном направлении
Елизавета Захарова
Поделиться:
Савелия не видели больше полутора суток. Фото: vk.com/ornkirovСавелия не видели больше полутора суток. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:

Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» начал поиски шестнадцатилетнего Савелия Михеева. Подростка, проживающего в деревне Михеевщина Лебяжского района, видели в последний раз вчера, 3 декабря 2018 года, около часа ночи.

С тех пор о Савелии ничего не известно.

Мальчику на вид шестнадцать лет. Он ростом 165 сантиметров, нормального телосложения. У Савелия темные короткостриженые волосы. Когда его видели в последний раз, он был одет в синие джинсы и куртку до пояса, черные ботинки и серую шапку.

ОРН «Первый» специализируется на поиске детей, сбежавших из дома, интернатов или других специальных учреждений. Добровольцам и волонтерам поставлена задача: обращать внимание на мальчиков, похожих по приметам на Савелия за пределами его родного района в том числе.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02, 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировской области за 2018 год выявили 7 тысяч нарушений трудовых прав
Из Малмыжской больницы пропал пациент
Сибирский антициклон принесет в Киров потепление
С 10 декабря прожиточный минимум в Кировской области поднимут на 222 рубля
Архитектурный студенческий центр ВятГУ - на пьедестале победителей профессионального конкурса
На трассе «Нива» вылетела на «встречку» и врезалась в КамАЗ. Есть пострадавшие
В Санчурске девяти семьям с детьми-инвалидами недоплатили 350 тысяч рублей
У двоих подростков в Кирово-Чепецке нашли 15 пакетов с наркотиками
Нападение на таксиста: кировчанина оштрафуют на 200 тысяч и отправят в колонию
Аудиторы выяснят, как в Кирове тратились деньги на капремонт
Пропавшего пенсионера из Слободского нашли и доставили в больницу
В Кирове у дрессировщицы династии Запашных потерялся цирковой пес
ДТП в Кирове. На Лепсе сбили 15-летнюю девочку
Кировчанин ударил квартиранта ножницами и обокрал его
Интернет-мошенник украл у кировской пенсионерки 50 тысяч рублей