Уже сутки в Кировской области разыскивают пропавшего подростка

СЕГОДНЯ 15:12 2018-12-04T16:11:56+03:00

Шестнадцатилетний парень убежал из своей деревни в неизвестном направлении

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Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» начал поиски шестнадцатилетнего Савелия Михеева. Подростка, проживающего в деревне Михеевщина Лебяжского района, видели в последний раз вчера, 3 декабря 2018 года, около часа ночи.

С тех пор о Савелии ничего не известно.

Мальчику на вид шестнадцать лет. Он ростом 165 сантиметров, нормального телосложения. У Савелия темные короткостриженые волосы. Когда его видели в последний раз, он был одет в синие джинсы и куртку до пояса, черные ботинки и серую шапку.

ОРН «Первый» специализируется на поиске детей, сбежавших из дома, интернатов или других специальных учреждений. Добровольцам и волонтерам поставлена задача: обращать внимание на мальчиков, похожих по приметам на Савелия за пределами его родного района в том числе.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02, 112.