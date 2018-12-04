2018-12-04T16:08:05+03:00
Экономика

С 10 декабря прожиточный минимум в Кировской области поднимут на 222 рубля

Распоряжение об этом уже подписал глава региона Игорь Васильев
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Также органы соцзащиты сделают перерасчет субсидийТакже органы соцзащиты сделают перерасчет субсидийФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

С 10 декабря 2018 года в регионе вырастет прожиточный минимум на 222 рубля. Теперь сумма будет составлять 9 897 рублей на человека. Во втором квартале 2018 года она составляла 9 675 рублей. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Кировской области Игорем Васильевым 27 ноября.

Теперь прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 10 572 рубля, для детей - 10 121 рубль, для пенсионеров - 8 086 рублей.

- Органы соцзащиты перерасчитают субсидии на оплату жилплощади и коммунальных услуг с 10 декабря, - сообщила министр соцразвития региона Ольга Шулятьева. - При этом кировчанам не нужно обращаться в соцзащиту с заявлением о перерасчете.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировской области за 2018 год выявили 7 тысяч нарушений трудовых прав
Из Малмыжской больницы пропал пациент
Сибирский антициклон принесет в Киров потепление
Уже сутки в Кировской области разыскивают пропавшего подростка
Архитектурный студенческий центр ВятГУ - на пьедестале победителей профессионального конкурса
На трассе «Нива» вылетела на «встречку» и врезалась в КамАЗ. Есть пострадавшие
В Санчурске девяти семьям с детьми-инвалидами недоплатили 350 тысяч рублей
У двоих подростков в Кирово-Чепецке нашли 15 пакетов с наркотиками
Нападение на таксиста: кировчанина оштрафуют на 200 тысяч и отправят в колонию
Аудиторы выяснят, как в Кирове тратились деньги на капремонт
Пропавшего пенсионера из Слободского нашли и доставили в больницу
В Кирове у дрессировщицы династии Запашных потерялся цирковой пес
ДТП в Кирове. На Лепсе сбили 15-летнюю девочку
Кировчанин ударил квартиранта ножницами и обокрал его
Интернет-мошенник украл у кировской пенсионерки 50 тысяч рублей