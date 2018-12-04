С 10 декабря прожиточный минимум в Кировской области поднимут на 222 рубля

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-04T16:08:05+03:00

Распоряжение об этом уже подписал глава региона Игорь Васильев

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С 10 декабря 2018 года в регионе вырастет прожиточный минимум на 222 рубля. Теперь сумма будет составлять 9 897 рублей на человека. Во втором квартале 2018 года она составляла 9 675 рублей. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Кировской области Игорем Васильевым 27 ноября.

Теперь прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 10 572 рубля, для детей - 10 121 рубль, для пенсионеров - 8 086 рублей.

- Органы соцзащиты перерасчитают субсидии на оплату жилплощади и коммунальных услуг с 10 декабря, - сообщила министр соцразвития региона Ольга Шулятьева. - При этом кировчанам не нужно обращаться в соцзащиту с заявлением о перерасчете.