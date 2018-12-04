С 10 декабря прожиточный минимум в Кировской области поднимут на 222 рубля
С 10 декабря 2018 года в регионе вырастет прожиточный минимум на 222 рубля. Теперь сумма будет составлять 9 897 рублей на человека. Во втором квартале 2018 года она составляла 9 675 рублей. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Кировской области Игорем Васильевым 27 ноября.
Теперь прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 10 572 рубля, для детей - 10 121 рубль, для пенсионеров - 8 086 рублей.
- Органы соцзащиты перерасчитают субсидии на оплату жилплощади и коммунальных услуг с 10 декабря, - сообщила министр соцразвития региона Ольга Шулятьева. - При этом кировчанам не нужно обращаться в соцзащиту с заявлением о перерасчете.