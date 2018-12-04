На трассе «Нива» вылетела на «встречку» и врезалась в «КамАЗ». Есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-04T12:36:14+03:00

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Вчера, 3 декабря, в Афанасьевском районе Кировской области столкнулись «Нива» и «КамАЗ». Авария случилась в 15.00 часов на 24-ом километре трассе Афанасьево - Лойно. По предварительной информации, 31-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в грузовик.

- За рулем «КамАЗа» также находился 31-летний мужчина, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В аварии он не пострадал. Однако виновник ДТП получил серьезные травмы, его увезли в больницу.

Напомним, в тот же день в Кирове сбили 15-летнюю девочку. Она переходила дорогу на улице Лепсе по пешеходному переходу и оказалась под колесами «Ниссана». За рулем иномарки была 33-летняя кировчанка.