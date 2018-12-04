2018-12-04T11:43:58+03:00
Происшествия

У двоих подростков в Кирово-Чепецке нашли 15 пакетов с наркотиками

Всего полиция изъяла свыше 14 граммов запрещенных веществ
Александр ЧАРУШИН
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Наркотик чепчане забрали из тайника-«закладки». Фото: СУ СКР по Кировской областиНаркотик чепчане забрали из тайника-«закладки». Фото: СУ СКР по Кировской области
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В Кирово-Чепецке задержали двоих школьников, подозреваемых в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области. Известно, что еще 19 ноября молодые люди заказали через интернет запрещенные вещества, а затем забрали их из тайника-«закладки» у деревни Лобань. Вскоре их задержали сотрудники Госнаркоконтроля. При личном досмотре в кармане одного из чепчан нашли 15 пакетов с белым порошком.

- Экспертиза выявила, что общий вес наркотика составил свыше 14 граммов, - сообщили в ведомстве. - Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере». Расследование продолжается.

Напомним, недавно против 20-летнего кировчанина завели дело за незаконный оборот наркотиков и отмывание денег. У молодого человека изъяли 100 доз запрещенных веществ.

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