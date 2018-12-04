Нападение на таксиста: кировчанина оштрафуют на 200 тысяч и отправят в колонию

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-04T12:37:28+03:00

Молодой человек угрожал таксисту ножом, а потом напал на него Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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25-летнего жителя Кирова осудили за разбойное нападение на таксиста. Ночью 21 июля 2018 года вблизи дома 17 на улице Чапаева молодой человек попытался незаконно обогатиться. Он сидел на заднем сиденье такси, достал нож и стал угрожать водителю.

- Осужденный требовал с водителя деньги, - рассказали в Прокуратуре Кировской области. - Потом он напал на таксиста и нанес ему несколько резаных ранений рук и шеи. Водителю удалось сбежать и вызвать полицию.

Молодого человека задержали. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 162 УК «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». В связи с тем, что у нападавшего уже была судимость (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), его назначили наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с молодого человека в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей.