Пропавшего пенсионера из Слободского нашли и доставили в больницу

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-04T11:29:29+03:00

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В воскресенье, 2 декабря, утром в полицию города Слободского поступил тревожный звонок о пропаже человека. Местного 64-летнего жителя потеряли близкие.

- Мужчина в связи со своим заболеванием мог дезориентироваться в пространстве, - рассказали «Комсомолке» в управлении Росгвардии по Кировской области. - Оперативный дежурный передал ориентировку на потерявшегося всем нарядам. По приметам мужчину обнаружили в 17.40 на одной из АЗС города.

Он был явно напуган, ему требовалась помощь медицинских работников. Патрульные вызвали скорую. Пенсионера госпитализировали.