В Кирове у дрессировщицы династии Запашных потерялся цирковой пес
Вчера, 3 декабря, в Кирове потерялся цирковой пес Екатерины Запашной, дрессировщицы из знаменитой династии. Как рассказала сама артистка в Instagram, самоед по кличке Ангел потерялся во время прогулки в районе Кировского цирка.
Цирковой пес Екатерины Запашной.Видео: www.instagram.com/katerina_ptica/
- Прохожие видели его в районе вокзала, - сообщила Екатерина Запашная. - Пожалуйста, помогите его найти! Если вы видели собаку, если вдруг у соседей появился белый самоед - сообщите мне!
Отметим, что Екатерина Запашная приезжала в Киров с гастролями в составе программы«Экзотик-шоу». Дрессировщица руководила номером с участием самоедов и далматинцев. Премьерные показы нового проекта завершились 2 декабря.