В Кирове у дрессировщицы династии Запашных потерялся цирковой пес

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-04T11:30:25+03:00

Хозяйка очень ждет своего сбежавшего самоеда по кличке Ангел

Артистка просит у кировчан помощи в его поисках

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Вчера, 3 декабря, в Кирове потерялся цирковой пес Екатерины Запашной, дрессировщицы из знаменитой династии. Как рассказала сама артистка в Instagram, самоед по кличке Ангел потерялся во время прогулки в районе Кировского цирка.

Цирковой пес Екатерины Запашной.Видео: www.instagram.com/katerina_ptica/

- Прохожие видели его в районе вокзала, - сообщила Екатерина Запашная. - Пожалуйста, помогите его найти! Если вы видели собаку, если вдруг у соседей появился белый самоед - сообщите мне!

Отметим, что Екатерина Запашная приезжала в Киров с гастролями в составе программы«Экзотик-шоу». Дрессировщица руководила номером с участием самоедов и далматинцев. Премьерные показы нового проекта завершились 2 декабря.