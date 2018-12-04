ДТП в Кирове. На Лепсе сбили 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-04T10:35:36+03:00

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Вчера, 3 декабря, в Кирове школьница пострадала в ДТП. Авария случилась в 15.35 часов у дома по адресу ул. Лепсе, 25/5. По предварительной информации, 33-летняя кировчанка за рулем автомобиля «Ниссан Марч» сбила несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- 15-летняя девушка получила травмы, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Однако, к счастью, госпитализация ей не потребовалась. Отметим, что женщина-водитель «Ниссана» была трезвой в момент аварии.

Напомним, ранее в Кирове широкий резонанс вызвало ДТП на улице Московской, в которой погибла 10-летняя девочка. Как рассказал «Комсомолке» адвокат виновника аварии Федор Коновалов, водитель, сбивший ребенка и ее бабушку, может получить всего 5,5 лет колонии - по крайней мере, в его практике не было иных случаев.