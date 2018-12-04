Кировчанин ударил квартиранта ножницами и обокрал его

СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-04T11:32:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные дни 26-летний кировчанин обратился в больницу с резаными ранами тела. Медики сразу же сообщили об этом ЧП в полицию. Как рассказал сам потерпевший, накануне он заночевал в гостях у своего друга - тот снимал комнату в общежитии по улице Некрасова. Наутро пришел хозяин комнаты и потребовал деньги за дополнительного жильца. Получив отказ, мужчина напал на 26-летнего молодого человека.

- Хозяин комнаты ударил потерпевшего ножницами и отобрал мобильный телефон, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Стоимость похищенного составила 6 тысяч рублей. Вскоре полицейские вычислили нападавшего. Он был задержан и доставлен в отдел, украденный телефон у него изъяли.

Уголовное дело против хозяина квартиры возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», при этом ножницы в его руках были расценены как оружие. Максимальное наказание по статье - 10 лет тюрьмы и штраф в размере миллиона рублей.