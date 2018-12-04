Погода на вторник. В Кирове будет холодно и ветрено

СЕГОДНЯ 09:28 2018-12-04T09:28:04+03:00

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По прогнозам Кировского центра гидрометеорологии, сегодня, 4 декабря, в городе ожидается пасмурная погода с прояснениями, возможен снегопад. Утром до 8 градусов мороза, днем -4… -9 градусов. Также кировчан ожидает южный ветер, его порывы будут достигать скорости 8 м/с.

Схожий прогноз дает и портал Gismeteo. По данным синоптиков, сегодня в Кирове ожидается до -6 градусов, в первой половине дня возможны снегопады. Южный ветер подует со скоростью 4-9 м/с.

В ГУ МЧС России по Кировской области кировчан предупреждают о возможных накатах и гололедице на дорогах. Также спасатели прогнозируют рост травматизма среди горожан.