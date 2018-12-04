2018-12-04T09:12:36+03:00
Происшествия

В Кирове 10 дней назад пропала 16-летняя школьница

Волонтеры просят у кировчан помощи в ее поисках
Александр ЧАРУШИН
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Сообщите любые данные о судьбе Виктории волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirovСообщите любые данные о судьбе Виктории волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове 10 дней не могут найти пропавшую 16-летнюю школьницу. Последний раз Викторию Цибину видели в пятницу, 23 ноября. С тех пор о судьбе этой девушки ничего не известно. Волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят у кировчан помощи в поисках пропавшей кировчанки.

- Виктория ростом до 170 сантиметров, худощавого телосложения, - сообщили волонтеры. - У нее длинные русые волосы. Виктория была одета в темно-синюю куртку до колена, темно-синие спортивные брюки и черные ботинки.

8 (800) 700-54-52, 02 или 102 (с мобильного телефона) - сообщите любые данные о судьбе Виктории Цибиной, которые вам известны.

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