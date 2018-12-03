В правительстве Кировской области отчитались о борьбе с коррупцией

СЕГОДНЯ 18:57 2018-12-03T19:39:23+03:00

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За 11 месяцев 2018 года в регионе раскрыли 1446 нарушений на общую сумму 58 миллионов рублей. На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции разработали график плановых проверок на 2019 год.

- Министерство финансов занимается как плановыми, так и незапланированными мероприятиями, - рассказали в правительстве Кировской области. - За девять месяцев 2018 года министерство осуществило 240 проверок. Из них 18 были запланированы ранее, а 35 прошли внепланово.

За тот же период Минфин региона рассмотрел 52 обращения контролирующих органов и 25 уведомлений о закупках у единственного поставщика. В министерстве выдали четыре предписания об устранении нарушений, которые были выявлены в ходе проверок.

По итогам заседания государственным и муниципальным заказчикам порекомендовали проводить работу с должностными лицами, ответственными за проведение закупок, по повышению квалификации.