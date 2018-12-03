2018-12-03T19:39:23+03:00
Общество

В правительстве Кировской области отчитались о борьбе с коррупцией

Ключевой темой обсуждения стала работа по выявлению нарушений в сфере госзакупок
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
В правительстве порекомендовали повышать квалификацию должностным лицам. Фото: правительство Кировской областиВ правительстве порекомендовали повышать квалификацию должностным лицам. Фото: правительство Кировской области
Изменить размер текста:

За 11 месяцев 2018 года в регионе раскрыли 1446 нарушений на общую сумму 58 миллионов рублей. На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции разработали график плановых проверок на 2019 год.

- Министерство финансов занимается как плановыми, так и незапланированными мероприятиями, - рассказали в правительстве Кировской области. - За девять месяцев 2018 года министерство осуществило 240 проверок. Из них 18 были запланированы ранее, а 35 прошли внепланово.

За тот же период Минфин региона рассмотрел 52 обращения контролирующих органов и 25 уведомлений о закупках у единственного поставщика. В министерстве выдали четыре предписания об устранении нарушений, которые были выявлены в ходе проверок.

По итогам заседания государственным и муниципальным заказчикам порекомендовали проводить работу с должностными лицами, ответственными за проведение закупок, по повышению квалификации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дистанционные мошенники «развели» кировчанку на 7 тысяч рублей
В Кировской области откроют мемориал в честь погибшего генерала Валерия Асапова
Росстандарт проверит «чудо-горку» в Кочуровском парке
В Слободском сотрудник МЧС пошел на рыбалку и спас мужчину, пострадавшего в ДТП
Илья Шульгин поручил вернуть урны на остановки города и ежедневно убирать их площадки
В Кирове цыганка своровала 190 тысяч рублей у ветерана войны
В Кирове на вокзале нашли охотничьи патроны
Жителя Сосновки осудили за то, что он вломился в дом женщины и требовал выпивку
В Оричевском районе 50-летний рабочий погиб при раскопке колодца
Неработающего кировчанина отправят в колонию за покупку наркотиков
УК из Нововятска оштрафовали за некачественное содержание 30 домов
В Уржумском районе пожарные спасли из огня 249 телят
Кировская область вошла в топ-15 регионов России с низкими зарплатами
Кировчанка три года морила голодом своего маленького сына
На вятскополянских подростков, избивших прохожего, завели уголовное дело
Подробности ДТП с погибшими в Юрье: кировчанка за рулем ВАЗа не справилась с маневром и выехала на «встречку»
Жительница Подосиновца уснула с сигаретой и задохнулась