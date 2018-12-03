2018-12-03T19:40:27+03:00
Происшествия

Дистанционные мошенники «развели» кировчанку на 7 тысяч рублей

Девушка пыталась купить одежду в соцсетях
Александр ЧАРУШИН
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Потерпевшая рассказала преступнице все данные своей банковской карты. Фото: navodah.infoПотерпевшая рассказала преступнице все данные своей банковской карты. Фото: navodah.info
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На днях в кировскую полицию обратилась жительница Нововятска, ставшая жертвой мошенничества. По словам самой девушки, она нашла в соцсетях сообщество, занимающееся продажей одежды, и заказала в нем куртку и шапку. Через некоторое время ей позвонила незнакомая девушка, якобы продавец одежды. Мошенница потребовала предоплату за заказ кировчанки.

- Вскоре мошенница вновь позвонила потерпевшей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Она под предлогом возврата предоплаты узнала все данные ее банковской карты. В итоге со счета кировчанки «ушло» 7 тысяч рублей.

Уголовное дело заведено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Личность преступницы пока не установлена, расследование продолжается.

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