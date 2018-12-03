В Кировской области откроют мемориал в честь погибшего генерала Валерия Асапова

СЕГОДНЯ 18:11 2018-12-03T18:20:14+03:00

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В субботу, 8 декабря 2018 года, в селе Калинино Малмыжского района состоится торжественное открытие мемориала и бюста Герою РФ генерал-лейтенанту Асапову Валерию Григорьевичу. Средства на памятник собирали всем миром: особенно активно помогали жители Малмыжского и Вятскополянского районов.

Напомним, что 52-летний Валерий Асапов погиб во время командировки в Сирии. По заявлению Министерства обороны, военнослужащий находился на командном пункте сирийских войск в городе Дэйр-эз-Зор, когда боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) начали минометный обстрел. Генерал-лейтенант получил смертельные раны.

На малой родине героя планируют не только открыть памятник, но и разбить парк.