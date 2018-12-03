Росстандарт проверит «чудо-горку» в Кочуровском парке

СЕГОДНЯ 17:47 2018-12-03T18:00:43+03:00

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«Чудо-горку», строящуюся в Кочуровском парке за бассейном «Быстрица», проверит Росстандарт. В выходные кировские интернет-пользователи засомневались в правильном выборе места возведения зимнего аттракциона, а уже в понедельник в ведомство обратилось Теруправление по Ленинскому району.

На пути детей, скатывающихся с горки, стоит столб и забор. Фото: vk.com/zlo43

- В Кочуровском парке построили «чудо-горку»! - написали в социальных сетях. - Прокатись, врежься в столб или забор! И попадешь в травматологию бесплатно!

Однако в комментариях нашлось мало сторонников автора фотографий и поста: многие вспоминали советское детство, игру «Царь горы» и катания с горок через дороги и реки.

Кировчане засомневались в безопасности этого развлечения. Фото: vk.com/zlo43

Но сотрудники Территориального управления по Ленинскому району не разделили спокойствие комментаторов и сегодня, 3 декабря, выехали с проверкой по этим жалобам.

- Чтобы организовать площадки для отдыха населения, одному предпринимателю было выдано разрешение на установку различных объектов, - пояснили в теруправлении. - При этом горки в списке этих объектов не было. Сейчас горка еще не достроена, работы закончатся к середине декабря.

Теперь безопасность этой конструкции будет проверять Росстандарт. Фото: vk.com/zlo43

Письма с жалобами о предполагаемой небезопасности возведения горки направлены как к самому предпринимателю, так и в кировское отделение Приволжского межрегионального территориального управления Росстандарта. Уже после проверки ведомства будет принято решение о судьбе горки. На данный момент доступ к горке запрещен и перекрыт.