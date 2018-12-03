В Слободском сотрудник МЧС пошел на рыбалку и спас мужчину, пострадавшего в ДТП

СЕГОДНЯ 16:54 2018-12-03T17:37:15+03:00

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Старший дознаватель МЧС Василий Касаткин в свой выходной день спас мужчину, пострадавшего в дорожной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области. ЧП произошло ранним утром на трассе Слободской - Нагорск. Спасатель увидел автомобиль ИЖ, перевернувшийся в кювет. Водитель машины висел вниз головой на ремне безопасности.

- Василий Касаткин перерезал ремень и вытащил водителя из салона машины, - сообщили в ведомстве. - У потерпевшего были порезаны голова и лицо. Спасатель оказал мужчине первую помощь, остановил встречный автомобиль и вызвал скорую и автоинспекторов.

На днях старшего дознавателя МЧС Василия Касаткина наградили благодарственным письмом от отдела МВД России «Слободской».