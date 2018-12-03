Илья Шульгин поручил вернуть урны на остановки города и ежедневно убирать их площадки

СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-03T17:35:59+03:00

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О «мусорном апокалипсисе», как прозвали исчезновение урн с остановок кировчане, глава администрации города узнал из социальных сетей. После чего на ежедневном оперативном совещании Илья Шульгин назвал сложившуюся ситуацию безобразной.

- Очевидно, что демонтаж мусорных урн был организован без должного контроля ни со стороны Дирекции дорожного хозяйства, ни со стороны департамента городского хозяйства, - сказал Илья Шульгин. - «Самодеятельность» одних и бездеятельность других привели к безобразной ситуации.

Напомним, что в выходные кировские группы и паблики в социальных сетях разразились гневными сообщениями о том, что с некоторых (одних из главных и многолюдных) остановок города исчезли урны, а мусор остался.

ДДХ объяснила свое бездействие тем, что сейчас между подрядчиками идет распределение участков дорожно-уличной сети. В это же время Спецавтохозяйство без каких-либо согласований начало демонтаж урн с остановок, которые некогда находились в их попечении.

В результате сити-менеджер поручил профильным службам урегулировать этот вопрос: завтра на остановках появятся урны, а площадки с ними должны будут убираться ежедневно.