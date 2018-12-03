2018-12-03T16:34:43+03:00
Общество

В Кирове на вокзале нашли охотничьи патроны

Их вместе с рюкзаком сдал в камеру хранения мужчина из Коми
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчина оставил патроны от ружья в камере храненияМужчина оставил патроны от ружья в камере храненияФото: Иван ПРОХОРОВ
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Подозрительный багаж нашла собака кинологической службы. В ходе профилактического осмотра животное указало на пятнистый рюкзак. Сотрудники кировского линейного отдела МВД предположили, что в сумке могут быть патроны и оружие.

- Владельца сумки определили быстро, - рассказали в Кировском ЛО МВД РФ на транспорте. - им оказался 65-летний житель Республики Коми. Мужчина положил в рюкзак 25 патронов 12 калибра и сдал их в камеру хранения на время ожидания своего поезда.

Полиция установила, что владелец патронов имеет разрешение на ношение огнестрельного оружия. Однако на него завели административное дело по ч. 4 ст. 20.8 КоАП «Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами». За подобное правонарушение суд может назначить штраф в размере до двух тысяч рублей.

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