Жителя Сосновки осудили за то, что он вломился в дом женщины и требовал выпивку

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-03T14:42:00+03:00

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Пьяный 41-летний житель Уржумского района решил, что в доме 57-летней женщины его угостят алкоголем. Он вошел в дом через незапертую дверь. В это время в помещении за столом была 57-летняя хозяйка и ее 61-летняя подруга. Они увидели непрошеного гостя и попытались его выпроводить.

- Мужчина увидел на столе открытую бутылку спиртного и стал требовать, чтобы ему налили, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Ему отказали. Тогда мужчина напал на женщин. Он схватил нож и ударил подругу хозяйки дома. После этого мужчина взял бутылку и выпил часть спиртного на месте происшествия, а потом скрылся.

Хозяйка дома вызвала местного фельдшера и участкового. Потерпевшей оказали помощь, а злоумышленника нашли. Выяснилось, что он ранее был судим. На этот раз признали виновным в совершении преступлений по статьям «Разбой» и «Незаконное проникновение в жилище». Ему назначили семь лет и четыре месяца колонии строгого режима.