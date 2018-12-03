В Оричевском районе 50-летний рабочий погиб при раскопке колодца

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-03T14:01:24+03:00

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В воскресенье, 2 декабря, в деревне Трапицыно Оричевского района погиб 50-летний мужчина. ЧП произошло около 16.00 часов на приусадебном участке одного из жилых домов. По предварительной информации, хозяин дома нанял двоих рабочих для раскопок колодца. В ходе работ грунт обвалился на 50-летнего мужчину.

- Потерпевший находился на глубине 5 метров, - сообщает СУ СКР по Кировской области. - Его завалило грунтом, мужчина погиб на месте. Следственно-оперативная группа уже работает на месте ЧП.

Эксперты установят, из-за чего произошел обвал земли. Если следствие установит виновных в гибели 50-летнего рабочего, они будут наказаны.