2018-12-03T13:50:16+03:00
Происшествия

Неработающего кировчанина отправят в колонию за покупку наркотиков

26-летнего мужчину задержали после покупки запрещенных веществ
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчине назначили наказание в виде года колонии строгого режимаМужчине назначили наказание в виде года колонии строгого режимаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жителя Кирова судили за приобретение наркосодержащих веществ. Его обвиняли в совершении преступления по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере».

- В ходе разбирательства установлено: 26-летний неработающий кировчанин незаконно приобрел наркотические средства в размере 0,29 грамма у неустановленного лица, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Мужчина купил запрещенные вещества вблизи дома 25 на улице Лепсе.

После покупки кировчанина задержали сотрудники Росгвардии. На суде он признал себя виновным. Ему назначили наказание в виде одного года и трех месяцев в колонии строгого режима.

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