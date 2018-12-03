УК из Нововятска оштрафовали за некачественное содержание 30 домов

СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-03T13:21:43+03:00

В домах не проверяли состояние системы теплоснабжения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Управляющая компания плохо выполняла работу по содержанию и ремонту общего имущества в 30 многоквартирных домах Нововятска. На организацию завели дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

- Прокуратура осуществила проверку, в результате которой выяснилось, что управляющая компания плохо справляется со своими обязанностями, - отметили в прокуратуре Кировской области. - В частности, организация не проводила своевременную проверку узлов отопления, горячего водоснабжения и состояния трубопроводов.

Выяснились и другие нарушения. Так, УК не занималась выявлением дефектов систем теплоснабжения и ремонтом теплоизоляции труб.

В суде вина компании была доказана. Ей назначили штраф в размере 125 тысяч рублей.