2018-12-03T13:21:43+03:00
Общество

УК из Нововятска оштрафовали за некачественное содержание 30 домов

Организация плохо готовилась к отопительному сезону 2018-2019 годов
Евгений ДЕМИХОВ
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В домах не проверяли состояние системы теплоснабженияВ домах не проверяли состояние системы теплоснабженияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Управляющая компания плохо выполняла работу по содержанию и ремонту общего имущества в 30 многоквартирных домах Нововятска. На организацию завели дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

- Прокуратура осуществила проверку, в результате которой выяснилось, что управляющая компания плохо справляется со своими обязанностями, - отметили в прокуратуре Кировской области. - В частности, организация не проводила своевременную проверку узлов отопления, горячего водоснабжения и состояния трубопроводов.

Выяснились и другие нарушения. Так, УК не занималась выявлением дефектов систем теплоснабжения и ремонтом теплоизоляции труб.

В суде вина компании была доказана. Ей назначили штраф в размере 125 тысяч рублей.

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