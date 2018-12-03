На вятскополянских подростков, избивших прохожего, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-03T13:29:43+03:00

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Четверо напали на жителя поселка Красные Поляны, когда тот выходил из магазина с покупками. Молодые люди в возрасте от 15 до 17 лет атаковали мужчину сзади, повалили его на землю и стали избивать ногами по лицу и телу.

- По версии следствия, несовершеннолетние нанесли не менее 30 ударов, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - После избиения они открыто похитили банковскую карту потерпевшего и скрылись. Молодые люди тратили деньги с карты по своему усмотрению.

Подозреваемых нашли, на них завели уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное группой лиц с применением насилия опасного для жизни и здоровья». За причинение легкого вреда здоровью пострадавшего и кражу с банковской карты более трех тысяч рублей несовершеннолетним грозит до восьми лет лишения свободы.