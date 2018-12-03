Подробности ДТП с погибшими в Юрье: кировчанка за рулем ВАЗа не справилась с маневром и выехала на «встречку»

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-03T13:34:31+03:00

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В субботу, 1 декабря, в Юрьянском районе Кировской области произошло ДТП с участием грузовика «Вольво» и «девяносто девятой». Видеозапись с места событий была опубликована в сообществе «Местоположение ДПС - Киров». Очевидцы сообщили, что от ВАЗа осталась лишь груда металла, а грузовик вынесло в кювет.

Страшное ДТП на трассе Вятка .Видео: Дмитрий КЛАБУКОВ vk.com/kirovdps

В УГИБДД УМВД России по Кировской области рассказали подробности этой аварии. Как выяснилось, машины столкнулись около 15.25 часов на 403-м километре трассы «Вятка». По предварительной информации, 32-летняя женщина за рулем «девяносто девятой» при обгоне не справилась с управлением, выехала на «встречку» и врезалась в грузовую фуру.

Женщина-водитель «девяносто девятой» погибла на месте от полученных травм. Водитель «Вольво» также пострадал в столкновении, однако госпитализация ему не потребовалась.