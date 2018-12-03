Жительница Подосиновца уснула с сигаретой и задохнулась

СЕГОДНЯ 10:54 2018-12-03T10:54:58+03:00

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На пожаре в Подосиновце, случившемся 1 декабря 2018 года, погибла местная жительница. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области, пожар произошел в одной из квартир в доме, расположенном на улице Полярной. По предварительным данным, 47-летняя хозяйка квартиры уснула во время курения. От непотушенной сигареты загорелись кровать и матрас.

- В итоге в комнате полностью закоптились стены и потолок, - сообщают в ведомстве. - На месте ЧП обнаружено тело хозяйки квартиры. Предположительно, женщина задохнулась дымом от пожара.

Отметим, что с огнем боролись шестеро спасателей, также для ликвидации последствий ЧП использовались две единицы техники.

Похожее ЧП ранее произошло и в Омутнинском районе. Жительница райцентра погибла в пожаре, начавшемся от непотушенной сигареты. Огонь уничтожил крышу дома и повредил его стены.