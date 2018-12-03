Кировчане возмутились туалетом без перегородок в «Вересниках» и подъездом к манежу

СЕГОДНЯ 10:42 2018-12-03T13:36:56+03:00

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Не так давно в Кирове был официально открыт новый легкоатлетический манеж «Вересники». В церемонии приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Кировской области Игорь Васильев. Манеж, к слову, стал одним из самых масштабных спортивных объектов нашего региона и был построен с учетом современных технологий. Однако в соцсетях кировчане делятся своим возмущением от посещения манежа.

- Уважаемые чиновники, как дети должны добираться туда? - написал анонимный подписчик сообщества «Злой кировчанин». - Нет ни хорошо освещенной дороги, ни указателей. Дети добираются до манежа через темную лесосеку, по непонятным тропам. Автобус ходит раз в час. Получается, отчитались, что транспорт имеется, - и этого достаточно?

Отдельного внимания удостоился туалет, обустроенный в здании легкоатлетического манежа.

- Мы что, одна большая и дружная семья? - поделился мыслями подписчик. - В современном огромном спорткомплексе открыли туалет на два унитаза без кабинок и с дверью, которая не закрывается. Установите перегородки с дверью или замок хотя бы!