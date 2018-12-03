На улице Подгорной избили и ограбили кировчанина

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-03T13:37:49+03:00

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На днях в полицию города Кирова обратился мужчина, ставший жертвой уличного грабежа. 28-летний кировчанин рассказал, что около 23.00 часов на улице Подгорной к нему подошел незнакомец. Мужчина ударил потерпевшего, выхватил из его рук мобильный телефон и скрылся с места ЧП. Сумма ущерба, нанесенного кировчанину, составила 9 000 рублей. Также потерпевший описал оперативникам внешность нападавшего.

- Несколько дней спустя патруль полиции заметил на улице мужчину, похожего по приметам на грабителя, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Им оказался 38-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, и он сознался в преступлении.

Отметим, что уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия». Нападавшему грозит наказание до 7 лет колонии. Мужчину уже заключили под стражу на время расследования.