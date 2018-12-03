В Кирове нашли ВИЧ у маленького ребенка

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-03T13:43:40+03:00

Всего в области за десять месяцев выявлено 189 инфицированных

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За 29 лет существования Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в регионе было выявлено 2352 случая заражения ВИЧ. За 12 месяцев в 2017 году зарегистрировали 279 ВИЧ-положительных. В этом году инфекцию нашли у 189 человек. Среди них один ребенок в возрасте до одного года.

- По гендерному соотношению 53,5% составляют мужчины и 46,5% - женщины, - подвели итоги за десять месяцев 2018 года в Центре профилактики и борьбе со СПИД. - ВИЧ-положительных несовершеннолетних обнаружили в январе и марте этого года. В 2017 среди детей до 18 лет нашли инфекцию у пятерых.

Первый случай ВИЧ-инфекции на территории региона зафиксировали в 1989 году у гражданина Италии. У жителя области инфекцию впервые нашли в 1991 году.

Кстати, в учреждениях УФСИН Кировской области содержатся порядка шестисот заключенных с положительным ВИЧ-результатом. В 2018 году на лекарства для них выделено 23,5 миллиона рублей.