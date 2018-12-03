Чепчанка вышла из колонии, купила наркотики и снова попала под суд

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-03T13:46:12+03:00

Суд учел, что ранее чепчанка уже получала наказание за точно такое же преступление Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Женщина достала пакет с веществом из «закладки» и тут же попалась полиции

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В Кирово-Чепецке завершился судебный процесс над 37-летней местной жительницей. В начале апреля 2018 года чепчанка, судимая за незаконный оборот наркотиков, вышла из колонии на свободу. Однако уже в августе 2018 года женщина вновь попалась на аналогичном преступлении: она заказала через интернет запрещенные вещества, а позже забрала их из специального тайника-«закладки». Патруль полиции, заметив это, задержал чепчанку.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта», - сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура. - С учетом рецидива суд наказал чепчанку одним годом и тремя месяцами колонии-поселения.

Недавно мы рассказывали историю о кировчанине, который подобрал на улице пакет с наркотиками и попался патрулю. В итоге мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ.